الرئيس يأمر بتشكيل فريق عمل لإحياء اقتصاد كون سان

وجه الرئيس الكوري "مون جيه إين" أوامره إلى الحكومة بتشكيل فريق عمل لتعزيز اقتصاد مدينة "كون سان" التي تواجه حالة من البطالة الجماعية بسبب قرار شركة "جنرال موتورز" الأمريكية بإغلاق مصنعها في تلك المدينة الساحلية الكورية.

وأصدر الرئيس هذه الأوامر أمس الاثنين خلال اجتماع مع كبار مساعديه عقد في المكتب الرئاسي، حيث كلف الرئيس وزارات المالية والصناعة والعمل وأيضا هيئة المشروعات الصغيرة، بتشكيل فريق عمل حكومي شامل، واتخاذ إجراءات جذرية لإحياء اقتصاد "كون سان"، بالإضافة إلى دعم العمال الذين تم تسريحهم من الشركة الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يلتقي "باري إنغل" نائب الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال موتورز" مع أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الثلاثاء في مقر البرلمان لبحث هذه المسألة.

ومن المتوقع أن يطلب "أنغل" من نواب البرلمان خلال اللقاء، دعم جهود شركته في الحصول على دعم مالي من الحكومة.