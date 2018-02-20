الرئاسة الكورية تؤكد أنها تتعامل مع القضايا الأمنية وقضايا التجارة بشكل منفصل

حذر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية من أنه سيتم التعامل مع قضايا الأمنية والقضايا التجارية بشكل منفصل، ردا على قيام الإدارة الأمريكية الحالية بتعزيز إجراءات الحمائية التجارية.

وطلب الرئيس "مون جيه إين" من الحكومة أمس الاثنين التعامل بنشاط مع إجراءات الحمائية التجارية الأمريكية.

وتعليقا على ذلك، صرح مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية الكورية بأن الرئيس يعتقد أن منطق الأمن ومنطق التجارة مختلفان.

وأضاف المصدر أن الرئيس لديه نفس الفكرة حول المفاوضات الخاصة بتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن سيول تحتاج إلى العمل المشترك مع واشنطن بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية.

وقال المصدر أيضا إن الرئيس "مون جيه إين" يدرك الحاجة إلى مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتقدم على جميع القوانين الأخرى في كوريا الجنوبية، بينما القانون الفيدرالي الأمريكي يتقدم على الاتفاقية في الولايات المتحدة.