اجتماع بين وزيرتي خارجية كوريا الجنوبية والسويد

عقدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" اجتماعا مع نظيرتها السويدية "مارغوت والستروم"، أمس الاثنين في سيول، حيث ناقشتا العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.

ووفقًا لوزارة الخارجية الكورية، اتفقت الوزيرتان على الحفاظ على زخم الحوار بين الكوريتين، وبذل جهود دبلوماسية حتى يمكن الوصول إلى عقد محادثات لحل القضية النووية لكوريا الشمالية سلميًّا.

ودعت "كانغ" السويد إلى مواصلة دورها في التعامل مع القضية النووية الكورية الشمالية وإقامة سلام دائم في المنطقة، وذلك في ظل التعاون الوثيق مع سيول؛ مشيرةً إلى قوة علاقات ستوكهولم مع الكوريتين.

من جانبها قالت "والستروم" إن بلادها تدعم بنشاط جهود كوريا الجنوبية الرامية إلى إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتعهدت بمواصلة التعاون والتواصل مع سيول لتسوية القضية النووية سلميًّا.

ويذكر أن ملك السويد "كارل السادس عشر غوستاف" يزور كوريا الجنوبية حاليا لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ"؛ ومن المقرر أن تزور الأميرة ولية العهد فكتوريا كوريا الجنوبية الشهر القادم، للمشاركة في دورة الألعاب الشتوية البارالمبية في "بيونغ تشانغ".