واشنطن تؤكد استمرار التدريبات المشتركة مع سيول

أكتب :

2018-02-20 16:47:40

تحديث :

2018-02-20 16:47:40

واشنطن تؤكد استمرار التدريبات المشتركة مع سيول

أكد "فنسنت بروكس" قائد القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية أن سيول وواشنطن ستواصلان إجراء مناوراتهما العسكرية المشتركة.
جاء ذلك في تقرير قدَّمه بروكس إلى لجنة الخدمات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، حيث أضاف أن الولايات المتحدة سوف تجري كل عام تدريبين كبيرين على مستوى مسرح العمليات، وواحدًا على مستوى التدريب الميداني.
ومن جانبه أوضح راديو صوت أمريكا أن التدريبين اللذين ذكرهما "بروكس" هما المناورات الربيعية "الحل الرئيسي"، ومناورات "أولتشي حارس الحرية" في أغسطس، بينما يشير التدريب الميداني إلى مناورات "فرخ النسر"، التي تتم بالتزامن مع "الحل الرئيسي".
وقال "بروكس" إن المناورات المشتركة ضرورية لتعزيز التحالف بين سيول وواشنطن وتحقيق الردع ضد كوريا الشمالية، ولضمان استطاعة الأمم المتحدة الحفاظ على اتفاقية الهدنة.

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