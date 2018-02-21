سيول وواشنطن تعلنان عن المناورات المشتركة بعد الدورة البارالمبية

من المقرر أن تصدر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إعلانًا مشتركًا بشأن المناورات العسكرية المؤجلة، وذلك بعد انتهاء دورة الألعاب البارالمبية في "بيونغ تشانغ" يوم 18 مارس، وقبل شهر أبريل.

صرح بذلك وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سونغ يونغ مو" اليوم الثلاثاء.

وفي كلمة ألقاها أمام لجنة الدفاع الوطني البرلمانية، قال "سونغ" إن موقف سيول وواشنطن هو تأجيل المناورات العسكرية السنوية مراعاة لروح الأولمبياد، ولن يتم الإعلان عن أي خطط مستقبلية أو نفيها قبل انتهاء الدورة الأولمبية والبارالمبية.

وفيما يتعلق بالمخاوف من حدوث خلافات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسبب تأجيل المناورات، قال "سونغ" إنه لا يوجد أي خلاف بين البلدين الحليفين، ولا حتى بأي قدر ضئيل.

وفيما يتعلق بالتحضير لإجراء محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية قال "سونغ" إن الوزارة تعمل على وضع خطة ملموسة حول مضمون الاجتماعات والشؤون اللوجستية لها.

وحول ما إذا كانت المحادثات ستشمل التخلي عن الأسلحة النووية، قال "سونغ" إن الجانبين عليهما أن يناقشا القضايا الأبسط أولًا، وأن يتجها في النهاية إلى الموضوعات المثيرة للجدل.