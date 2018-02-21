الحكومة الكورية تشدد لوائح إعادة ترميم المباني القديمة

قررت الحكومة الكورية تشديد اللوائح المتعلقة بإعادة ترميم المباني القديمة، مما سيجعل من الصعب إعادة ترميم مثل تلك المباني التي تعاني من مشاكل استقرار هيكلية.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الثلاثاء أن السماح بإعادة ترميم المباني تسبب في هدر هائل للموارد الاجتماعية، ومن ثم قررت الحكومة السماح فقط بإعادة ترميم المباني المؤهلة.

ويذكر أنه يتم حاليا اتخاذ القرارات الخاصة بإعادة الترميم من خلال عمليات تفتيش ميدانية يقوم بها رؤساء البلديات أو حكام المناطق، لكن الحكومة قررت إشراك المنظمات العامة أيضا في ذلك التفتيش.

وبالنسبة للمباني التي سبق وأن حصلت على إذن بإعادة الترميم، فسوف يتعين عليها الآن أن تجري مراجعة للسلامة من جانب المؤسسة الكورية لسلامة البنية التحتية.

ويقول الخبراء إنه من المنتظر أن تؤثر هذه اللوائح الصارمة تأثيرا كبيرا على حوالى 103 آلاف أسرة في مناطق "يانغ تشون" ونو وان" و"سونغ با" فى سيول، وهى مناطق مؤهلة لإعادة الترميم هذا العام بناء على السقف الزمني الذي وضعته الحكومة الذي يبلغ 30 عاما.