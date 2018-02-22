الرئاسة تقرر تخصيص كون سان كمنطقة أزمة صناعية

قررت الحكومة الكورية أمس اتخاذ إجراءات عاجلة ترمي إلى تخصيص مدينة "كون سان" كمنطقة للتعامل مع أزمة صناعية ومنطقة معرضة لأزمة توظيف، وذلك في أعقاب قرار شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات إغلاق مصنعها هناك.

وقال "كيم أوي كيوم" المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان أمس، إن وزارة التوظيف والعمل قررت حسب أوامر الرئيس، اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تخصيص منطقة كون سان كمنطقة معرضة لأزمة توظيف، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة قررت أيضا تخصيص المنطقة كمنطقة تعامل مع أزمة صناعية.

وأضاف كيم أن الرئيس "مون جيه إين" توقع أن يواجه الاقتصاد في منطقة كون سان ضربة كبيرة نتيجة لإغلاق مصنع شركة جي إم، ومن ثم أصدر تعليمات بإعداد سبل خاصة لإحياء اقتصاد المنطقة. وقال المتحدث إن حالة المنطقة لا تلبي شروط تخصيصها كمنطقة أزمة توظيف، إلا أنه تقرر تخصيص المنطقة من خلال تعديل القواعد ذات الصلة بسبب خطورة الموقف هناك.



ويذكر أن تخصيص منطقة ما كمنطقة تعاني من أزمة توظيف، فإنه يتم بناء على القانون الكوري إعداد وتفيذ مختلف السبل لدعم التوظيف فيها، بما في ذلك تقديم دعم خاص للحكومات المحلية.

أما المناطق المخصصة كمناطق تعامل مع أزمة صناعية، فتتلقى مختلف أنواع الدعم، بما في ذلك مساعدات وقروض خاصة للشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة، اعتمادا على القانون الخاص للتنمية الوطنية المتوازنة .

وفي هذه الحالة، يتم تقديم دعم استقرار التوظيف إلى فاقدي الوظائف والمتقاعدين إلى جانب تقديم الدعم اللازم للتغلب على الأزمة الاقتصادية الإقليمية.



