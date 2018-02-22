سيول تشدد على الحفاظ على الجو السلمي بالتعاون مع واشنطن

قال "إيم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اليوم إنه ينبغي دراسة أفضل الطرق لإرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية، من خلال التواصل مع الجانب الأمريكي.

وردا على سؤال حول إمكانية قيامه بزيارة إلى كوريا الشمالية ردا على إرسال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" شقيقته "كيم يو جونغ" كمبعوثة خاصة من قبله إلى أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية ونقلها رسالة خاصة منه إلى الرئيس مون جيه إين، قال "إيم" إن التركيز الحالي للجميع هو كيفية مواصلة الجو السلمي النادر للحوار بين الكوريتين، والذي تكون عبر أولمبياد بيونغ تشانغ.



وحول ادعاءات المعارضة بوجود خلافات بين سيول وواشنطن حول السياسات تجاه كوريا الشمالية، مما أسفر عن ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا تجارية ضد كوريا الجنوبية، قال "إيم" إن البلدين يتعاونان بشكل أكبر من أي وقت مضى من خلال الحوار عبر مختلف القنوات، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية بين رئيسي البلدين، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تجري فيه الحكومة الكورية الجنوبية حوارا نشطا مع الجانب الأمريكي بشأن القضية الكورية الشمالية، فإن الجانبين يتعاونان بشكل وثيق في تأمين أولمبياد بيونغ تشانغ، وبدعم من المجتمع الدولي.

