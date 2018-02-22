كوريا تحرز الميدالية الفضية في سباق التتابع على مسار قصير لمسافة ٣٠٠٠ متر للرجال

فاز متزلجو السرعة الكوريين الجنوبيين بالميدالية التاسعة للبلاد، في دورة "بيونغ تشانغ" لألعاب الأولمبية الشتوية، بعد إحرازهم للميدالية الفضية في سباق التزلج السريع.

وفي السباق النهائي الذي عقد في ملعب "كانغ نيونغ" ليلة الأربعاء، سجَّل الفريق النرويجي زمنًا قدرة 3 دقائق و37.32 ثانية، ليصبح البطل الأولمبي الجديد.

كما سجل الفريق الأوروبي رقمًا قياسيًّا جديدًا، بعد أن أنهى السباق نصف النهائي في زمن قدره 3 دقائق و37.08 ثانية.

وسجَّل الفريق الكوري المكون من "لي سيونغ هون"، و"تشانغ جيه وون"، و"كيم مين سيوك"، زمنًا قدره 3 دقائق و38.52 ثانية، ليحرز الميدالية الفضية. وحصل الفريق الهولندي على الميدالية البرونزية، بعد أن تغلب على الفريق النيوزلندي.

ويُذكَر أن الميدالية الفضية الأخيرة هي الرابعة للاعب "لي" البالغ من العمر 29 عامًا، والثانية للاعب "كيم" البالغ من العمر 18 عامًا، الذي أحرز الميدالية البرونزية في سباق 1500 متر الأسبوع الماضي. كما أنَّ اللاعب "تشانغ"، البالغ من العمر 16 عامًا، أصبح أصغر متزلج كوري يفوز بميدالية أولمبية.

