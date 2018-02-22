القوات الأمريكية لدى كوريا تنشئ وحدة جديدة للطائرات دون طيار

صرحت القوات الأمريكية لدى كوريا الجنوبية أمس بأنها أقامت مراسم خاصة لإنشاء وحدة "غراي إيغل" لطائرات الاستطلاع والهجمات المتقدمة دون طيار، لكنها لم تفصح عن مكان المراسم وأشكال تلك الطائرات.

ومن المقرر أن يتم نشر هذه الطائرات في القاعدة الأمريكية في مدينة "كون سان" بمقاطعة شمال جولا، وأن يبدأ تشغيلها على نحو تام في شهر أبريل من العام القادم.

ومن المقرر أيضا أن تبدأ أول طلاعاتها الجوية في ربيع هذا العام.

وصرحت القوات الأمريكية بأن موعد وصول طائرات "غراي إيغل" إلى شبه الجزيرة الكورية لا يتعلق بالأوضاع الأمنية الراهنة، بل يأتي في إطار خطة نشر القوات البرية الأمريكية الهادفة إلى تعزيز قدراتها القتالية، موضحة أن هذه الطائرات تنفذ مهمات استطلاعية متكاملة مع مروحيات أباتشي، ولا تعد من طائرات الدرون الهجومية.

وسوف تضم الوحدة الجديدة 12 طائرة من طائرات غراي إيغل، وهي طائرة درون، دون طيار، يبلغ طولها 8 أمتار، وطول جناحيها 17 مترا، وتستطيع الطيران لمدة 30 ساعة على الأكثر بسرعة تصل إلى 280 كيلومترا، كما يمكنها الطيران المستمر على مدار 24 ساعة في جميع أرجاء شبه الجزيرة الكورية وتنفيذ عميلات رصد عالي الوضوح.

