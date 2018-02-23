الحكم بسجن مساعد الرئيسة السابقة أو بيونغ أو لعامين ونصف

تلقى المساعد الرئاسي السابق "أو بيونغ أو" حكما بالسجن لمدة عامين ونصف في المحكمة الابتدائية، بعد أن اتهم بالتستر على الفساد الذي مارسته الحكومة السابقة والإفراط في استغلال سلطاته خلال فترة حكم الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".

وجاء هذا الحكم بعد مرور 311 يوما على خضوعه للمحاكمة جنبا إلى جنب مع الرئيسة السابقة بارك، في شهر أبريل من العام الماضي.

وأصدرت محكمة سيول المركزية المحلية الحكم اليوم بعد الإقرار ببعض التهم الموجهة إليه، ومن بينها الحيلولة دون تنفيذ المهام المكلف بها عندما حاول المراقب الخاص "لي سوك سو" تنفيذ عمليات التفتيش عليه. كما أدانته المحكمة بتهمة التخلي عن مهام وظيفته في المراقبة، رغم إدراكه بوجود أعمال فساد بواسطة المساعد الرئاسي السابق "آن جونغ بوم"، و"تشيه سون شيل" الصديقة المقربة من الرئيسة السابقة بارك.

وقالت المحكمة إن مشاركة المتهم في التستر على الفساد أدت إلى حدوث المزيد من الاضطرابات في الشؤون الوطنية.

الجدير بالذكر أن "أو" واجه المزيد من الاتهامات في الشهر الماضي، بما في ذلك التجسس على الكثير من المسؤولين الحكوميين والمدنيين، وتلقي تقارير عن حالة تنفيذ ما يسمى بـ"القائمة السوداء للمثقفين".

