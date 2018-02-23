انتقادات برلمانية لاتفاق عام 2014 حول تقاسم تكاليف الدفاع مع أمريكا

ثار جدل في الجلسة البرلمانية التي عقدت أمس الأربعاء، حول الاتفاق الذي أبرمته الحكومة السابقة مع الولايات المتحدة في عام 2014، حول تقاسم تكاليف القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وكانت الحكومة الكورية قد اعترفت بأنها وافقت في الاتفاقية على إمكانية أن تقدم المزيد من الأموال لبناء المرافق، بعد موافقة من البلدين، لكن ذلك الجزء المثير للجدل لم يتم إدراجه في مشروع القانون المقدم إلى البرلمان آنذاك. وقد اتخذت الحكومة هذا القرار في اجتماع لوزراء الأمن والدفاع بين البلدين في يناير من عام 2014.

وقد اتضحت تلك المعلومات في رد وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا"، على استجواب مقدم من النائب عن الحزب الحاكم "كيم كيونغ هيوب" حول الاتفاق المثير للجدل أمس الأربعاء، خلال جلسة للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد.

وقال "كيم" إنه إذا كان هناك ترتيب إضافي بخصوص الدعم المالي، فإن ذلك يعني أنه كان هناك اتفاق سري، مشيرًا إلى أنه كان يتعين على الحكومة الحصول على موافقة البرلمان على هذه المسألة، لكنها لم تفعل ذلك.

وقد ردت وزيرة الخارجية بأن الاتفاق تضمن بعض الشروط المسبقة لتقديم الدعم المالي، من بينها التشاور المسبق بين البلدين، وبالتالي فإن هذا البند لا يعني أي إنفاق فوري من جانب سيول.

