الرئيس الكوري يؤكد أن العلاقات مع واشنطن أقوى من أي وقت مضى

قال الرئيس "مون جيه إين" إن العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية صلبة للغاية، ووصفها بأنها الآن "أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مجلة "مونوكُل" البريطانية مع الرئيس الكوري.

وخلال المقابلة، قال الرئيس "مون" إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أبلغه باستعداده للمساعدة في أي وقت بشأن المحادثات بين الكوريتين، كما أشار إلى أن "ترامب" أبلغه بأنه يدعمه بنسبة 100%.

وفيما يتعلق بالقضية النووية لكوريا الشمالية وإعادة توحيد الكوريتين، قال "مون" إنه لن يسعى إلى التوحيد الآن، وأضاف أن هدفه هو حل القضية النووية لكوريا الشمالية وإقامة السلام في المنطقة، خلال فترة ولايته.

وركزت المقابلة على الحياة اليومية للرئيس "مون"، وأسباب اتجاهه إلى السياسة، وأهداف حكومته من سياساتها؛ أكثر من تركيزها على القضايا الراهنة في الداخل والخارج.

