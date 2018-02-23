الحكومة الكورية تشدد العقوبات على جرائم التلصص والملاحقة

قررت الحكومة الكورية تشديد العقوبات على جرائم التلصص والملاحقة.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من الملاحقات والعنف المتعلق بالعلاقات قبل الزواج، ووضعت اللمسات الأخيرة على القرار خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء "لي ناك يون"، اليوم الخميس.

وتسعى الحكومة للحصول على موافقة برلمانية لتشريع قانون يعاقب على الملاحقة والتلصص خلال النصف الأول من العام. ويهدف هذا القانون إلى تشديد العقوبة لتشمل السجن، وتعزيز التدابير التي تهدف إلى حماية الضحايا.

وفيما يتعلق بالعنف المتعلق بالعلاقات قبل الزواج، ستضع الحكومة معيارًا صارمًا للتعامل مع القضايا ذات الصلة، حتى يمكن تطبيق العقوبات المناسبة.

كما تعتزم الحكومة تأسيس خط ساخن بين الضحايا والشرطة.

