سيول وبكين تناقشان العلاقات بين الكوريتين

بحثت كوريا الجنوبية والصين التعاون بين البلدين، في العلاقات بين الكوريتين، والقضايا الكورية الشمالية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن "لي دو هون"، الممثل الخاص لسيول لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، قد اجتمع مع السفير الصيني "تشيو كوهونغ" أمس الخميس، وناقش معه التعاون بين سيول وبكين، لدفع زخم المحادثات التي جرت من خلال مشاركة الشمال في دورة "بيونغ تشانغ" الأولمبية للألعاب الشتوية.

وقد ذكر المسؤول أنه عقب الزيارة التي قام بها وفد شمالي رفيع المستوى إلى الجنوب مؤخرًا، فقد التقى "لي" بكبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة واليابان وروسيا في سيول، لنقل الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، ومناقشة التعاون في المستقبل.

وبدءًا من الأسبوع القادم، يعتزم "لي" إجراء سلسلة من المحادثات مع المبعوثين النوويين للدول الأعضاء في المحادثات السداسية المتوقفة، حول نزع الأسلحة الشمالية في الشمال.