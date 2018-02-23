الحكومة تعلن عن خطة توفير فرص العمل للشباب

تخطط الحكومة للإعلان عن مجموعة من التدابير لخلق فرص عملٍ للشباب في الشهر المقبل، وقد يكون ذلك من خلال الميزانية التكميلية.

وقال وزير المالية "كيم دونغ يون" في اجتماع مع الصحفيين في مجمع الحكومة بمدينة "سيجونغ" أمس الخميس، إن الحكومة بصدد صياغة الإجراءات لتعزيز توظيف الشباب.

وقال إن الحكومة ستضع إجراءات شاملة، تستخدم وسائل سياسية مختلفة، بما في ذلك الإجراءات الضريبية والمالية والتنظيمية.

وقال الوزير إن إجراءات خلق فرص العمل للشباب سوف تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وفرص العمل خارج البلاد، ومناطق الخدمات الجديدة.

كما قال إن هذه الإجراءات تسعى إلى تخفيف الفجوة بين العرض والطلب على الوظائف في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى وجود نحو 200 ألف وظيفة شاغرة لهذا السبب.

وقال إن الحكومة ستسعى أيضًا إلى زيادة عدد الشركات الناشئة إلى 120 ألف شركة خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة توظِّف عادة نحو 3 موظفين من الشباب.