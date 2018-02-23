الحزب الحاكم يرحب بإرسال كوريا الشمالية لوفد آخر

أكتب :

2018-02-23 09:34:27

تحديث :

2018-02-23 09:34:27

الحزب الحاكم يرحب بإرسال كوريا الشمالية لوفد آخر

رحَّب الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية بقرار كوريا الشمالية بإرسال وفد إلى مراسم اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".
وقالت المتحدثة باسم الحزب "كيم هيون" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن الحزب يتوقع أن تسهم الزيارة، التي سيقوم بها وفد رفيع المستوى، برئاسة نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم "كيم يونغ تشول"، أن تسهم في تخفيف حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وتطوير العلاقات بين الكوريتين.
كما أعربت عن أملها في أن يجري اجتماع بين وفد الشمال والوفد الأمريكي على هامش المباريات، مضيفة أن الحزب يأمل في حديث صريح ومباشر بين الطرفين.
كما أشادت المتحدثة بالجهود الدبلوماسية للرئيس "مون جيه إين" خلال الدورة، وأشارت إلى تعاونه مع الزوار من الزعماء حول مختلف القضايا، بما في ذلك تركيزه على تحسين العلاقات بين الكوريتين، وإيجاد حل سلمي للقضية النووية لكوريا الشمالية.
وأضافت أن الحزب يتمنى أيضًا نجاح دورة الألعاب البارالمبية للمعاقين.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>