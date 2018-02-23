الحزب الحاكم يرحب بإرسال كوريا الشمالية لوفد آخر

رحَّب الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية بقرار كوريا الشمالية بإرسال وفد إلى مراسم اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".

وقالت المتحدثة باسم الحزب "كيم هيون" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن الحزب يتوقع أن تسهم الزيارة، التي سيقوم بها وفد رفيع المستوى، برئاسة نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم "كيم يونغ تشول"، أن تسهم في تخفيف حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وتطوير العلاقات بين الكوريتين.

كما أعربت عن أملها في أن يجري اجتماع بين وفد الشمال والوفد الأمريكي على هامش المباريات، مضيفة أن الحزب يأمل في حديث صريح ومباشر بين الطرفين.

كما أشادت المتحدثة بالجهود الدبلوماسية للرئيس "مون جيه إين" خلال الدورة، وأشارت إلى تعاونه مع الزوار من الزعماء حول مختلف القضايا، بما في ذلك تركيزه على تحسين العلاقات بين الكوريتين، وإيجاد حل سلمي للقضية النووية لكوريا الشمالية.

وأضافت أن الحزب يتمنى أيضًا نجاح دورة الألعاب البارالمبية للمعاقين.