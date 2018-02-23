ارتفاع نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين بـ5%

ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" لتصل إلى 68%.

وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري على 1002 من المواطنين البالغين، وصلت نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى 68%، بارتفاع 5% مقارنة بالأسبوع الماضي.

أما نسبة تأييد المعارضة فقد بلغت 22%، بانخفاض 6% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأرجعت شركة "غالوب كوريا" السبب في زيادة نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى الجهود التي بذلها للتوافق مع جماهير الشعب، والسياسات التي تنتهجها الحكومة تجاه كوريا الشمالية، وزيادة الرعاية والرفاهية للطبقة الفقيرة، والجهود المبذولة من أجل الإصلاحات والقضاء على الفساد.

وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 48%، بينما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 11%، وحزب المستقبل 8%، وحزب العدل 6%، وحزب السلام الديمقراطي 1%.

وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.

