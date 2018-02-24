الرئيس الكوري مون جيه إين يلتقى بإيفانكا ترامب

يقيم الرئيس الكوري "مون جيه إين" مأدبة عشاء للوفد الأمريكي المشارك في حفل اختتام دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، اليوم الجمعة في قصر الرئاسة.

ويضم الوفد الأمريكي الذي تقوده "إيفانكا ترامب" ابنة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ومستشارته السياسية، السيناتور "جيمس ريش"، وقائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال "فنست بروكس"، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارا ساندرز".

ومن بين المشاركين في مأدبة العشاء، السيدة الأولى "كيم جونغ سوك"، وكبير مساعدي الرئيس "مون"، ورئيس مكتب الشؤون السياسية، ورئيس مجلس الأمن الوطني الكوري.

وقد وصلت "إيفانكا ترامب" والوفد المرافق لها إلى العاصمة سيول اليوم الجمعة في زيارة تستغرق أربعة أيام.



