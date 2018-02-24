جدل حزبي حاد حول زيارة مسؤول كوري شمالي للجنوب

اشتعلت معركة سياسية حادة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية بخصوص زيارة "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية لحضور حفل اختتام أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

ودعا الحزب الديمقراطي الحاكم الأحزاب السياسية إلى التوقف عن تنديدها بزيارة "كيم" لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات التي أجريت في حادث إغراق السفينة "تشون آن" لم تثبت تورطه في الحادث.

كما أشار إلى أن "كيم" كان عضوا في الوفد الكوري الشمالي الذي شارك في المباحثات العسكرية رفيعة المستوى مع الحكومة المحافظة السابقة في شهر أكتوبر من عام 2014.

وفي المقابل، نظّم نواب البرلمان عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي تجمعا أمام قصر الرئاسة، وقاموا بتسليم رسالة لمكتب الرئاسة يدعون فيها إلى إلغاء زيارة "كيم يونغ تشول" لكوريا الجنوبية.

وادعت المعارضة أن زيارة "كيم" لكوريا الجنوبية في حال تحقيقها، ستكون دليلا واضحا على سياسات الرئيس "مون جيه إين" الموالية لكوريا الشمالية.

كما دعا حزب المستقبل المعارض الصغير الحكومة إلى إلغاء خطتها لإصدار سماح لـ"كيم يونغ تشول" بزيارة كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن "كيم" هو العقل المدبر لحادث إغراق السفينة "تشون آن" الكورية الجنوبية.

