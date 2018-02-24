نسبة تأييد تشكيل فريق رياضي موحد بين الكوريتين تصل إلى 50%

ارتفعت نسبة تأييد تشكيل فريق رياضي موحد بين الكوريتين وإجراء مسيرة مشتركة بينهما تحت علم يرمز لشبه الجزيرة الكورية في حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري على 1002 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد تشكيل فريق موحد بين الكوريتين لهوكي الجليد للنساء 50%، بارتفاع 10% مقارنة بنتائج الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من يوم الثلاثين من يناير وحتى يوم الأول من فبراير، بينما بلغت نسبة المعارضة 36% بعد أن كانت 50%.

أما المسيرة المشتركة بين الكوريتين فقد بلغت نسبة تأييدها 68% ، بارتفاع 15% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المعارضة 24% ، بانخفاض 15% مقارنة بالاستطلاع السابق.

وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.

