الفريقان الرياضي والتشجيعي الكوريان الشماليان يغادران كوريا الجنوبية

قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إن الفريقين الرياضي والتشجيعي الكورييين الشماليين سيغادران كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إلى كوريا الشمالية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة "بيك تيه هيون" في موجز صحفي اليوم أنه سيقوم بالكشف عن تفاصيل عودة الفريقين بعد تحديدها من خلال المشاورات مع الجانب الكوري الشمالي.

ويبلغ عدد الكوريين الشماليين الذين مازالوا يقيمون في كوريا الجنوبية في إطار أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية 300 شخص، بمن فيهم 46 من أعضاء الفريق الرياضي، و229 من أعضاء فريق التشجيع، بالإضافة إلى 4 مسؤولين في اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية، و21 صحفيا.

