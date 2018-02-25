وصول إيفانكا ترامب إلى كوريا الجنوبية

وصلت "إيفانكا ترامب"، ابن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إلى كوريا الجنوبية، في زيارة تستغرق أربعة أيام.

وتقود كبيرة المستشارين في البيت الأبيض الأمريكي وفد بلادها إلى مراسم اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المنعقدة حاليًّا في "بيونغ تشانغ"، والتي ستختتم أعمالها يوم الأحد المقبل.

ويضم الوفد الأمريكي السناتور "جيمس ريش"، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارة هكابي ساندرز".

وعند وصولها إلى مطار إنتشون الدولي ظهر اليوم الجمعة، قالت "إيفانكا" إنها جاءت لتعيد التأكيد على "الالتزام القوي والدائم" الأمريكي تجاه الشعب الكوري الجنوبي.

وقالت إنها تتشرف بزيارة كوريا الجنوبية مع الوفد الأمريكي، وأضافت أنهم متحمسون لحضور المنافسات الأولمبية، وتشجيع الفرق الأمريكية.

كما أعربت عن شكرها للترحيب الذي لقيته، وقالت إنها تتطلع إلى قضاء أيام رائعة في البلاد.

وسوف تبدأ "إيفانكا" خط سيرها بتناول العشاء مع الرئيس "مون جيه إين"، في بيت "هانوك" خشبي تقليدي، داخل المكتب الرئاسي.

وقد أعلنت الحكومة الأمريكية أن "إيفانكا" لا تعتزم الاجتماع مع المسؤولين الكوريين الشماليين، ولا المنشقين الشماليين، خلال رحلتها إلى كوريا الجنوبية.