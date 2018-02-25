الحكومة تعلن عن الإجراءات للحد من سوء السلوك الجنسي

أكتب :

2018-02-24 15:24:28

تحديث :

2018-02-24 15:24:28

الحكومة تعلن عن الإجراءات للحد من سوء السلوك الجنسي

تستعد الحكومة للإعلان عن تدابير شاملة، الشهر المقبل، لمواجهة حوادث سوء السلوك الجنسي؛ حيث أثارت ادعاءات التحرش والاعتداء الجنسي على الشخصيات الثقافية البارزة الرأي العام في البلاد.
وقالت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة إنها تقوم بالمشاورات مع الوزارات الأخرى ذات الصلة، للقضاء على العنف الجنسي ضد المرأة، وسط الزيادة في أعداد الضحايا اللاتي صرَّحن بما وقع معهن، بعد انتشار حركة #أنا_أيضًا أو #وبدأت الوزارة، بالاشتراك مع وزارة الداخلية والسلامة، ووزارة التشغيل والعمل، إجراء المحادثات ذات الصلة يوم 12 فبراير، كما تخطط لعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يتم استعراض حالات سوء السلوك الجنسي التي تم الكشف عنها حتى الآن، ومناقشة إمكانية إنشاء مراكز للإبلاغ.

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