ضحايا السفينة الحربية تشونان يطالبون الحكومة بالغاء زيارة مسؤول شمالي

عقد أفراد اسر ضحايا حادثة اغراق السفينة الحربية "تشونان" مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، عبروا فيه عن احتجاجهم للزيارة المتوقعة لمسؤول كوري شمالي رفيع المستوى يشتبه في انه من قام بتدبير الهجوم المميت على السفينة الجنوبية الذي وقع في العام 2010.

هذا وكان الجنرال الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية بحزب العمال الحاكم في الشمال يشغل منصب رئيس المكتب العام للاستطلاع التابع للجيش الكوري الشمالي وذلك في وقت وقوع حادثة إغراق سفينة تشونان الحربية من قبل بيونغ يانغ.

يذكر انه من المقرر ان يصل كيم إلى كوريا الجنوبية غدا الأحد مترأسا وفد بلاده لحضور حفل اختتام اولمبياد بيونغ تشانغ.

الجدير بالذكر ان عائلات ضحايا الهجوم المأساوي حثت الحكومة في سيئول على الغاء زيارة كيم، وقالت العائلات إنه من اجل ان يقبلوا بزيارة المسؤول المتهم بقتل ابنائهم فإنه يجب على كوريا الشمالية الاعتراف بالهجوم والاعتذار عنه.