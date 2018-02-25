ترامب يعلن عن أقسى حزمة من العقوبات على كوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة عن أكبر حزمة من العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية، والتي وصفها الرئيس الأمريكي بالعقوبات الأقسى من نوعها وهدد بأن بلاده سوف تنتقل للمرحلة الثانية اذا لم تجدي العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وقبيل لحظات من خطاب للرئيس ترامب في مؤتمر سياسي للمحافظين قد كشفت عن قائمة سوداء لشخصيات ومؤسسات ذات صلة بتعاملات مع بيونغ يانغ، وتهدف القائمة لمنع أي تمويل لتطوير برامج كوريا الشمالية النووية.

يذكر ان القائمة الجديدة شملت 27 شركة شحن وشركة تجارية و 28 سفينة وشخصية واحدة، على خلفية اتهامات بمساعدة بيونغ يانغ على التهرب من العقوبات الحالية. وتوجد المؤسسات التي شملتها العقوبات الأمريكية في دول مثل كوريا الشمالية والصين وسنغافورا و تايوان وهونغ كونغ وبنما.

هذا وينظر إلى هذه العقوبات كحزمة متكاملة تشمل الحظر البحري واجراءات اخرى محتملة للضغط على كوريا الشمالية مع استثناء العمل العسكري.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تهدف إلى المزيد من عزل النظام الشمالي وتعزيز الضغوط الأمريكية عليه. في حين صرح الرئيس الأمريكي ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الاسترالي "مالكولم تورنبول" في البيت الأبيض في وقت لاحق بأنه سوف ينتقل إلى المرحلة الثانية اذا لم تجدي العقوبات، وذلك من دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يعتبرون العقوبات الأخيرة دليل على تصميم ترامب لفرض المزيد من الضغوط على كوريا الشمالية، على الرغم من تحسن العلاقات بين الكوريتين والتحرك لاستكشاف فرص الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ.