تباين وجهات النظر بين الرئيس مون وضيفته ايفانكا حول قضية كوريا الشمالية

التقى الرئيس "مون جي إن" بـ "ايفانكا ترامب" المستشارة السياسية بالبيت الأبيض وأبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمكتبه بالقصر الرئاسي "تشونغ وا دي" امس الجمعة.

هذا وأكد اللقاء على أهمية التحالف الثنائي بين البلدين وأسسه الراسخة، لكن في المقابل برزت بعض التباينات بين البلدين الحليفين حول كيفية التعامل مع المسألة الكورية الشمالية.

يذكر أن الطرفين قد تبادلا الرؤى حول شؤون شبه الجزيرة الكورية العالقة بما في ذلك امكانية عقد اجتماع قمة بين الكوريتين بالإضافة إلى الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وقد شدد الرئيس مون في اللقاء على ضرورة اجراء الحوار.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمكتب الرئاسي "تشونغ وا دي" فإن الرئيس قال إن محادثات نزع التسلح النووي والتي تشمل الحوار بين الكوريتين والحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ لا يمكن ان تتقدم بشكل منفصل، وأضاف أنه ينبغي على مساري المحادثات ان يتقدما بشكل متزامن في ظل تنسيق محكم بين سيئول وواشنطن.

وكانت ايفانكا ترامب قد أشارت إلى فعالية ممارسة الضغوط والعقوبات من دون التطرق إلى الحوار. وقالت إن الجهود المشتركة من قبل إدارة الرئيس ترامب وحكومة الرئيس مون لممارسة أقصى قدر من الضغوط على كوريا الشمالية بدأت تثمر وتحقق النجاح، وأن واشنطن تدعم سعي سيئول لفرض عقوبات.

الجدير بالذكر ان هذا الاجتماع حضره "تشونغ يوي يونغ" كبير مستشاري الأمن بالقصر الرئاسي، ومن الجانب الأمريكي "مارك كنابر" القائم بأعمال السفارة الأمريكية في سيئول.