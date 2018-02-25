ساندرز: لا توجد نية للاتصال بكوريا الشمالية في حفل اختتام اولمبياد بيونغ تشانغ

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارا ساندرز" أن الوفد الأمريكي المشارك في حفل اختتام اولمبياد بيونغ تشانغ ليست لديه أي خطط للاجتماع بالمسؤولين الكوريين الشماليين.

هذا وعقدت السكرتيرة الصحفية "ساندرز" التي تزور كوريا الجنوبية ضمن الوفد الأمريكي المشارك في حفل اختتام الاولمبياد، عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم السبت في مقر المنتخب الأمريكي بمنتجع "يونغ بيونغ" للتزلج، حيث يعتبر المنتجع أحد المواقع التي تستضيف فعاليات الألعاب.

يذكر أنه في رد لها حول امكانية إجراء اتصالات مع المسؤول الرفيع في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية "كيم يونغ تشول" اثناء حفل الاختتام، قالت "ساندرز" إنه لا توجد أي خطط لهكذا اتصال.

أما فيما يتعلق بالاحتمالات المستقبلية للحوار مع كوريا الشمالية، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض إن واشنطن تريد رؤية إشارات من بيونغ يانغ حول النزع النووي والتي يمكن ان تمثل بداية لمحادثات مثمرة. وأضافت بأنه حتى حدوث ذلك الأمر فلن يكون هناك الكثير من الحوار مع بيونغ يانغ.