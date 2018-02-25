كيم بو ريوم تحصل على الميدالية الفضية في التزلج السريع الجماعي

فازت المتزلجة الكورية الجنوبية "كيم بو ريوم" بالميدالية الفضية، في سباق التزلج السريع الجماعي، الذي عقد اليوم السبت في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ"، لتتجاوز بذلك فضيحة التنمر الأخيرة.



وفي نهائيات السباق في ملعب "كانغ نيونغ"، احتلت "كيم" المركز الثاني من بين ١٦ متسابقا، بعد المتزلجة اليابانية "نانا تاكاكي" التي حصلت على الميدالية الذهبية.



وقد أحرزت اللاعبة الهولندية "إيرين سكوتين "الميدالية البرونزية" في السباق.



جدير بالذكر أن سباق التزلج السريع الجماعي، الذي قدمته دورة "بيونغ تشانغ"، يتم تقديمه للمرة الأولى في الدورات الأولمبية الشتوية.





