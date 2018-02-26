نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تتجاوز 65%

ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" لتتجاوز 65%.

وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر فبراير الجاري على 2510 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 65.7% ، بارتفاع 2.6% مقارنة بالأسبوع الثاني من فبراير.

أما نسبة المعارضة فقد بلغت 28.9%، بانخفاض 2.6%. وقد انخفضت نسبة المعارضة للأسبوع الرابع على التوالي منذ الأسبوع الرابع من شهر يناير.

وأرجعت شركة "ريال ميتر" السبب في زيادة نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت بشكل ناجح.

وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 49.3%، بينما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 19.3%، وحزب المستقبل 7.1%، وحزب العدل 5.2%، وحزب السلام الديمقراطي 3%.

وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.

