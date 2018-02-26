كوريا الشمالية تبدى استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة

التقى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أمس الأحد مع الوفد الكوري الشمالي المشارك في الحفل الختامي في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، والذي قاده نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في الشمال "كيم يونغ تشول".

وخلال اللقاء، أكد الرئيس "مون" على ضرورة إجراء حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لتحسين العلاقات بين الكوريتين والتوصل إلى حل جذري لقضايا شبه الجزيرة الكورية.

ومن جانبه أبدى رئيس الوفد الكوري الشمالي استعداد بيونغ يانغ لإجراء محادثات مع واشنطن، مؤكدا على ضرورة تحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة .

كما تبادل الرئيس"مون" الآراء مع الوفد الكوري الشمالي حول الأوضاع الحالية في شبه الجزيرة الكورية، خاصة مسألة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وقال الرئيس "مون" إن العلاقات بين الكوريتين يجب أن تتوسع وتتحسن في المستقبل، وردا على ذلك، قال رئيس الوفد الكوري الشمالي إن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" يعتزم ذلك أيضا.

ويذكر أن الرئيس "مون" ورئيس الوفد الشمالي "كيم يونغ تشول" قد حضرا الحفل الختامي لأولمبياد بيونغ تشانغ، حيث جلس "كيم" خلف ابنة الرئيس الأمريكي "إيفانكا ترامب"، ولكن لم يحدث اتصال مباشر بينهما.

