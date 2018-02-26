إيفانكا ترامب تختتم زيارتها لكوريا الجنوبية

غادرت "إيفانكا ترامب" ابنة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ومستشارته السياسية العاصمة الكورية سيول اليوم الاثنين بعد اختتام زيارة استغرقت أربعة أيام على رأس وفد من المسؤولين الأمريكيين للمشاركة في مراسم الحفل الختامي لأولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وفي تصريح أدلت به للصحفيين قبيل مغادرتها مطار إنتشون الدولي، عبرت "إيفانكا ترامب" عن تقديرها لما تلقته من ترحيب حار في أثناء إقامتها في كوريا الجنوبية.

كما عبرت عن أملها في زيارة كوريا الجنوبية مرة أخرى.

لكنها لم ترد على سؤال حول موقفها فيما يتعلق بإبداء كوريا الشمالية عن استعدادها لإجراء حوار مع الولايات المتحدة.

وكانت "إيفانكا" قد أكدت في مقابلة أجرتها معها شبكة "إن بي سي" الأمريكية على أهمية التأكد من الموقف المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن فرض أقصى الضغوط على كوريا الشمالية.

وأوضح البيت الأبيض الأمريكي أمس الأحد أنه لم يكن هناك أي اتصال بين "إيفانكا ترامب" والوفد الكوري الشمالي، خلال إقامتها في كوريا الجنوبية.

