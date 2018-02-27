لجنة برلمانية تصدق على مشروع قانون لتخفيض ساعات العمل الأسبوعية

أكتب :

2018-02-27 11:00:04

تحديث :

2018-02-27 11:00:04

لجنة برلمانية تصدق على مشروع قانون لتخفيض ساعات العمل الأسبوعية

أقرت لجنة العمل في البرلمان الكوري مشروع قانون لتقليل الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 68 إلى 52 ساعة.
وعقدت اللجنة البرلمانية للبيئة والعمل جلسة عامة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وافقت فيها على تعديل قانون معايير العمل، وذلك في أعقاب موافقة اللجنة الفرعية المعنية بالعمل على هذا التخفيض.
وسيتم تطبيق مشروع القانون الذي يشمل يومي السبت والأحد في تعريف أيام العمل، على مراحل تبعا لأحجام الشركات، حيث ينص مشروع القانون على تخفيض عدد ساعات العمل في الشركات والمكاتب العامة التي يعمل بها أكثر من 300 موظف بدءا من شهر يوليو القادم، بينما سيبدأ تطبيقه على الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و299 في يناير 2020، وعلى الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 5 و49 في يوليو من عام 2021.
كما ينص مشروع القانون على عدم تغيير اللوائح الخاصة بالأجور المستحقة عن العمل في أيام الإجازات، حيث يتم دفع 150% من الأجر الاسمي للموظف الذي يعمل أقل من ثماني ساعات في أيام العطلات، بينما يحق للموظف الذي يعمل أكثر من ثماني ساعات في أيام الإجازات تلقي نسبة 200% من الأجر الاسمي.

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