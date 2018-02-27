كوريا تعرض قضية الاسترقاق الجنسي الياباني أمام الأمم المتحدة

أثارت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" قضية الاسترقاق الجنسي الذي ارتكبته اليابان في زمن الحرب، أمام اجتماع للأمم المتحدة.

وقالت كانغ في كلمة رئيسية أمام الاجتماع رفيع المستوى للدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين، إن حكومة سيول اعترفت بكل تواضع بأن الجهود السابقة لحل تلك القضية تفتقر بوضوح إلى نهج يركز على الضحايا.

ودون أن تذكر اليابان في كلمتها، قالت الوزيرة "كانغ" إن الحكومة الكورية سوف تتخذ خطوات لمساعدة الضحايا على الشفاء من جراحهن النفسية واستعادة كرامتهن وشرفهن، من خلال العمل مع عائلاتهن ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت الوزيرة "كانغ" أن الحكومة الكورية ستعمل أيضا مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ على حماية النساء والفتيات خلال الحروب والنزاعات، وأيضا في أوقات السلام، وأن تضع هذه القضية في مقدمة جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

وتعد هذه هي المرة الأولى التى تعرب فيها الحكومة الكورية عن موقفها بشأن هذه القضية أمام مؤتمر دولي، منذ أن أبرمت اتفاقية مع الحكومة اليابانية في عام 2015، وكانت معيبة بشكل خطير.