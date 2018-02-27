كوريا تعقد جلسات استثمارية في ماليزيا وسنغافوره

من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية جلسات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في كل من ماليزيا وسنغافوره، بدءا من الغد الأربعاء وحتى يوم الجمعة القادم.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستقوم بتكثيف نشاطات الترويج لنقاط الجذب القوية للاستثمار في كوريا خلال تلك الجلسات، بما في ذلك المناخ الصناعي الابتكاري، ومنصة الأعمال المرتبطة بـ77% من السوق العالمية من خلال الاتفاقات الكورية للتجارة الحرة مع مختلف دول العالم.

وفي هذا السياق ستقوم الحكومة الكورية بإطلاع المستثمرين الماليين على مشروعات التنمية الإقليمية في كوريا، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى الاستثمار في الخارج، والمشروعات الواعدة في مجال الاستحواذ.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم في ماليزيا عقد جلسات فردية مع صندوق الثروة السيادية في البلاد، وصندوق المعاشات، وغيرها من الصناديق وشركات السلع الاستهلاكية التي تسعى للاستثمار في كوريا الجنوبية، والمستثمرين المهتمين بسوق العقارات الكورية. وفي سنغافوره ستعقد الحكومة اجتماع مائدة مستديرة حول الأعمال مع بنوك الاستثمار وصناديق الأسهم الخاصة وشركات التصنيع وشركات الطاقة المتجددة المهتمة بالسوق الكورية.