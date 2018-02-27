الكشف عن فيديو يظهر جنودا يابانيين يقتلون كوريات من الرقيق الجنسي

تم الكشف لأول مرة عن تسجيل فيديو يثبت قيام جنود يابانيين بقتل نساء كوريات، أجبرن على العمل كرقيق جنسي.

وكشفت الحكومة الكورية اليوم عن الفيديو الذي ظل محفوظًا في إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية منذ ما يقرب من سبعة عقود.

وقد كان هناك في السابق شهادات ومقالات صحفية تذكر حوادث قتل الجنود اليابانيين للرقيق الجنسي، ولكن لم يتم الكشف قط عن تسجيلات بالفيديو لذلك.

ويعود تاريخ الفيديو إلى 15 سبتمبر من عام 1944، ويُفترض أنَّه تم تسجيله بواسطة الجندي الأمريكي "بالدوين" من وحدة التصوير الفوتوغرافي رقم "164"، في أحد مواقع مدينة "تينغ تشونغ" في مقاطعة "يونان" الغربية في الصين.

ويظهر المقطع، الذي يبلغ طوله 19 ثانية إطلاق النار على الرقيق الجنسي الكوريات، والتخلص من أجسادهن.

ويُقدَّر أن نحو 70 إلى 80 ضحية من ضحايا الاسترقاق الجنسي كانوا في معسكرات الجيش الياباني في تلك المنطقة.

وقالت حكومة سيول إنه باستثناء 23 ضحية تم أسرهن على أيدي القوات الأمريكية الصينية بعد هزيمة اليابانيين، فإن معظم النساء في تلك المنطقة قد تعرضن لمذابح على أيدي الجنود اليابانيين، قبل أن تخسر اليابان الحرب.