مسؤولون من الكوريتين يناقشون قضايا العلاقات الثنائية والسلام

قالت وزارة التوحيد في سيول إن مسؤولين كوريين جنوبيين قد بحثوا قضايا العلاقات بين الكوريتين والسلام في شبه الجزيرة الكورية مع الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى الذي زار كوريا لحضور مراسم اختتام دورة "بيونغ تشانغ" الأولمبية للألعاب الشتوية.

وصرح مسؤول بالوزارة للصحفيين اليوم الثلاثاء بأنَّ الطرفين تبادلا الآراء بشكل عام حول كيفية تنسيق العلاقات المستدامة بين الكوريتين، وسبل إقامة السلام في شبه الجزيرة الكورية، والتعاون مع المجتمع الدولي.

وحول التطلعات لمستقبل العلاقات بين الكوريتين، قال المسؤول إن مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد "بيونغ تشانغ" وفي أولمبياد المعاقين، يجب أن تتجاوز مجرد الجو التصالحي من أجل المساهمة في حل القضايا الجوهرية المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، وتحقيق الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وأكد المسؤول أيضًا أنَّه يتعين بذل جهود متواصلة على كافة المستويات لخلق مناخ للسلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف أن الاجتماع مع الوفد الكوري الشمالي لم يُعقَد في إطار جدول أعمال محدد.