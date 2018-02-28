الحكومة تتعهد بتشديد إجراءات التصدي للعنف الجنسي في القطاع العام

مع انتشار حملة "مي تو #MeToo" في كوريا الجنوبية، تعتزم الحكومة تنفيذ الفصل الفوري بحق الموظفين المدنيين الذين يرتكبون جرائم عنف جنسي تتجاوز مستويات معينة من العقوبة.

وفي الاجتماع الأسبوعي للحكومة الكورية اليوم الثلاثاء، قدمت وزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين تقريرًا عن حالة جهود الحكومة وإجراءاتها للقضاء على التحرش والعنف الجنسي في القطاع العام. وقد قررت الحكومة أن تنفذ بصرامة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الموظفين المدنيين المتهمين بالتحرش الجنسي.

ومن خلال تنقيح قانون الخدمة الوطنية العامة، ستقوم الحكومة بفصل الموظفين من مناصبهم إذا تم تغريمهم أكثر من 3 ملايين وون عند ارتكاب أي نوع من أنواع العنف الجنسي. ووفقًا للقانون الحالي، يتم فصل الموظفين عند ارتكابهم ما يؤدي إلى الحبس أو الغرامة التي تزيد على 3 ملايين وون في الجرائم التي تنطوي على استغلال النفوذ.

وسوف يُمنَع الموظفون الذين يواجهون تدابير تأديبية بسبب الاعتداء الجنسي من التقدم إلى المناصب على مستوى مدير، بينما سيتم في الوقت نفسه تقديم دعم قانوني وعلاج مجاني للضحايا.

وكشفت الوزارة أيضًا عن وجود هيئى رقابية حكومية للقضاء على التحرش والعنف الجنسي، وأنها تعمل بكامل طاقتها.