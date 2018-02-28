مستشار الأمن القومي الكوري يطالب باستئناف المحادثات السداسية

أكتب :

2018-02-28 11:45:26

تحديث :

2018-02-28 11:45:26

مستشار الأمن القومي الكوري يطالب باستئناف المحادثات السداسية

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن كوريا الجنوبية ما زالت تؤمن بفائدة المحادثات السداسية التي تستهدف نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.
وجاءت تصريحات "مون تشونغ إين" المستشار الخاص للرئاسة للشؤون الخارجية والأمن القومي، أمس الثلاثاء، في منتدى عقد فى الولايات المتحدة، حيث أوضح أيضا أن الحكومة الكورية تأمل فى استئناف المحادثات في أسرع وقت ممكن، من أجل حل القضية النووية لكوريا الشمالية من خلال الحوار والتفاوض.
وأضاف أن إخلاء شبه جزيرة كورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام فيها هو هدف حكومة الرئيس "مون جيه إين". وقال المستشار "مون" إنه من أجل تحقيق هذه الغاية فإن حكومة سيول تتمسك بثلاثة مبادئ، هي: السعي إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ووضع هدف تحقيق السلام أولا، والسعى للتوافق الوطني والتعاون الدولي.
وحول إمكانية إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قال المستشار الرئاسي الكوري الجنوبي إن حكومة سيول تتعامل مع هذه القضية بـ "أقصى درجة من الحكمة".

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