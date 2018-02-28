وزيرة الخارجية الكورية تخطط لزيارة واشنطن لمناقشة القضية الكورية الشمالية

تعتزم وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قريبا لمناقشة القضية النووية الكورية الشمالية، وإمكانية عقد محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وصرحت الوزيرة "كانغ" للصحفيين أمس الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية، حيث حضرت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأنها تأمل في الاجتماع والتحدث مع نظيرها الأمريكي "ريكس تيلرسون" قريبا، موضحة أن المشاورات جارية لترتيب هذا الاجتماع.

وفيما يتعلق بإمكانية إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قبل استئناف المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فى شهر أبريل القادم، قالت "كانغ" إن كل الاحتمالات قائمة، لكنه من الصعب القول الآن إن مثل تلك المحادثات سوف تعقد.

وأضافت أن الموقف الأساسي لحكومة سيول هو ضرورة أن تتوازى الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين مع جهود إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تستهدف نزع السلاح النووي.



