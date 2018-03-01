الرئيس مون يحضر الاحتفال بذكرى حركة 28 فبراير الديمقراطية

حضر الرئيس "مون جيه إين" اليوم مراسم تذكارية خاصة بحركة "28 فبراير الديمقراطية"، والتي تقرر الاحتفال بها كيوم وطني تذكاري لأول مرة هذا العام، باعتبارها أول حركة مطالبة بالديمقراطية منذ استقلال كوريا.

وأقيمت المراسم في مركز ديغو للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الحكومة، وبحضور حوالي ألف و500 شخص، بمن فيهم عدد من المشاركين في تلك الحركة، وأسر ضحايا الحركات المطالبة بالديمقراطية.

وفي كلمة ألقاها أمام الاحتفال، أعرب الرئيس "مون" عن تقديره لشجاعة مدينة ديغو التي أطلقت نداءات الديمقراطية في مواجهة السلطات الاستبدادية وأصبحت حجر الأساس لحركة 15 مارس وثورة 19 أبريل.

وأضاف أن حركة 28 فبراير الديمقراطية كانت أساسا لثورة الشموع التي أطاحت بالحكومة السابقة، مؤكدا على أن مدينة ديغو تمثل جذور الديمقراطية في كوريا.

كما أشاد الرئيس بصفة خاصة بمدينة ديغو التي تقع في مقاطعة شمال كيونغ سانغ باعتبارها تمثل مهدا للمقاومة الوطنية وللعلماء الساعين إلى التجديد والعدالة.

وأعرب الرئيس عن أمله في أن تصبح ديغو قوة محركة للمساعي الهادفة إلى بناء العدالة في كوريا.





