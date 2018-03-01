طائرة عسكرية صينية تنتهك منطقة الدفاع الجوي الكورية

دخلت طائرة عسكرية صينية منطقة الدفاع الجوية الكورية بالقرب من جزيرة "إيو" بالأمس.

وفي حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا انتقلت الطائرة العسكرية من جنوب شرق مدينة بوسان إلى الشمال، وبعد أن صعدت إلى حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال الغربي من جزيرة أوللونغ، غيرت مسارها وخرجت من المنطقة الكورية على نفس المسار في حوالي الساعة الثانية من بعد الظهر.

وقالت مصادر عسكرية في سيول إن الطائرة الصينية التي حلقت لمدة 4 ساعات و27 دقيقة، هي طائرة استطلاع جوي من طراز "واي - 9".

تجدر الإشارة إلى أنه إذا أرادت طائرة أجنبية دخول المنطقة الكورية للدفاع الجوي ينبغي عليها الحصول على إذن مسبق من قبل السلطات العسكرية الكورية الجنوبية.

وقد استدعت وزارة الخارجية الكورية السفير الصيني لدى كوريا "تشو غوي هونغ" إلى الوزارة من أجل الإعراب عن استيائها وطلبت منه عدم تكرار هذا الحادث.

كما استدعت وزارة الدفاع الكورية 3 ملحقين عسكريين صينيين في سيول لنقل احتجاجها الصارم.

