سيول ترحب بتعيين وزير الأراضي والأمن الأمريكي لرئاسة الوفد المشارك في البارالمبياد

أعربت الرئاسة الكورية عن تريحبها بقرار الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب" بتعيين وزير الأراضي والأمن "كوستين نيلسون" لرئاسة الوفد الأمريكي الذي سيحضر مراسم افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية للمعاقين، التي ستنطلق يوم 9 من الشهر القادم.

وقال مصدر مسؤول في الرئاسة الكورية للصحفيين إن الولايات المتحدة أعلنت رسميا عن اسم رئيس وفدها لتصبح أول دولة في هذا المجال، معربا عن ترحيب كوريا بهذا القرار، وقال إن زيارة مسؤول بهذا المستوى في الإدارة الأمريكية إلى كوريا تكتسب معنى خاصا.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير "نيلسون" يعد من أكثر المقربين من "جون كيلي" كبير مساعدي الرئيس الأمريكي.

ومن المتوقع أن ترسل كوريا الشمالية وفدا أيضا إلى أولمبياد بيونغ تشانغ للمعاقين، ومن ثم تتجه الأنظار إلى احتمال إجراء اتصال بين الجانبين الكوري الشمالي والأمريكي، بعدما فشل الجانبان في عقد مثل هذا الاتصال خلال الحفل الختامي لأولمبياد بيونغ تشانغ.



