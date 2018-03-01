صراعات بين المعسكرين الحاكم والمعارض حول زيارة الوفد الكوري الشمالي

تصادم المعسكران الحاكم والمعارض في كوريا الجنوبية اليوم خلال جلسة برلمانية خاصة حول زيارة "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية والمسؤول عن الشؤون ذات الصلة بالعلاقات بين الكوريتين.

وخلال الجلسة التي استغرقت حوالي 3 ساعات و10 دقائق، تبادل نواب البرلمان الصراخ والانتقادات الحادة، حيث قال حزب كوريا الحرة المعارض الكبير، الذي عقدت الجلسة بناء على طلب منه، إن "كيم" مجرم رئيسي في حادث قصف السفينة "تشون آن" العسكرية الكورية الجنوبية ، الذي أسفر عن مصرع 46 بحارا، وانتقد حكومة الرئيس "مون جيه إين" بسبب موافقتها على زيارته، وفي المقابل أكد الحزب الديمقراطي الحاكم على ضرورة السعي للحوار بين الكوريتين من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال "سونغ يونغ كيل" النائب عن الحزب الديمقراطي إن أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية أقيمت بنجاح من خلال تفعيل الحوار بين الكوريتين. وأضاف أن الجميع يتحدثون عن الدبلوماسية السلمية للرئيس "مون جيه إين" إلا أننا نشهد انعقاد هذه الجلسة لإجراء جدل لا داعي له، وهو ما يعد أمرا مؤسفا للغاية.

ومن جانبه قال النائب "كيم كيونغ هيوب" عن الحزب الحاكم أيضا أن حزب كوريا الحرة المعارض حزب متطرف يسعى إلى الحيلولة دون إجراء حوار بين الكوريتين، وأكد على أن هذا السعي لتعطيل التصالح بين الكوريتين يعتبر خيانة وطنية.

وردا على ذلك، وجه نواب حزب كوريا الحرة المعارض هجوما كلاميا شديدا على الحزب الحاكم، حيث أشار النائب "كيم هاك يونغ" عن الحزب المعارض، والذي يشغل منصب رئيس لجنة الدفاع البرلمانية، إلى أن غواصة تابعة لمركز الاستطلاع الكوري الشمالي هي التي قصفت السفينة "تشون آن"، وهو ما يعني أن "كيم يونغ تشول" الذي كان رئيسا للمركز وقتها، هو المشرف على عملية القصف.

كما قالت النائبة "لي أون جيه" من الحزب المعارض إن إعطاء بطاقة عفو عن إغراق السفينة تشون آن إلى كيم خلافا لإرادة أسر الضحايا، يعتبر خيانة للجيش والشعب، وانتقدت حكومة "مون جيه إين" لترحيبها بـ"كيم" واستقباله في فندق فاخر.

وعلى هذه الخلفية، رفض رئيس الوزراء "لي ناك يون" هذا الهجوم الكلامي من قبل المعارضة، وقال إنه على الرغم من أن كوريا الشمالية معادية لكوريا الجنوبية، إلا أنها شريكة في الحوار والتعاون.

