مباحثات كورية روسية على مستوى وزيري الخارجية

صرحت وزارة الخارجية الكورية أمس بأن الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" عقدت مباحثات مع نظيرها الروسي "سيرغي لافروف" في مدينة جنيف السويسرية، حيث تبادلت معه الآراء حول تطوير العلاقات بين البلدين والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

واتفق الوزيران على بذل جهود دبلوماسية بهدف الحفاظ على القوة الدافعة للحوار بين الكوريتين، والتي توفرت خلال أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، وتطوير هذا الحوار إلى حوار خاص للحل السلمي للقضية النووية الكورية الشمالية.

وأكدت الوزيرة كانغ على أن سيول ستتعاون مع الدول المعنية الرئيسية عن كثب لاستئناف المباحثات الرامية إلى تجريد كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك إجراء حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ومن جانبه، أعرب الوزير الروسي "لافروف" عن تأييد بلاده وتعاونها مع موقف الحكومة الكورية الجنوبية الساعي إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين واستئناف مختلف أنواع الحوار، بما في ذلك الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارالوزيران إلى عقد عدد من الفعاليات الدولية الرئيسية في كوريا وروسيا خلال هذا العام، واتفقا على بذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات بين البلدين استغلالا لهذه الفرصة.

وأعرب الوزيران عن التقدير للاستضافة الناجحة لأولمبياد بيونغ تشانغ، واتفقا على التعاون معا من أجل الاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في شهر يونيو القادم في روسيا.



