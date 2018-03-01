الحكومة الكورية تستهدف حل القضايا بين الكوريتين من خلال الحوار

قال وزير التوحيد "تشو ميونغ كيون" أمس الأربعاء إن الحكومة سوف تسعى إلى حل القضايا بين الكوريتين من خلال الحوار المستمر، وتعيين مبعوث خاص، كما ستبذل الجهود اللازمة لتوفير الظروف المناسبة بهدوء، فيما يتعلق بطلب كوريا الشمالية من الرئيس "مون جيه إين" لزيارة بيونغ يانغ.

وخلال الاجتماع الاستشاري للحزب الديمقراطي الحاكم الذي عُقِد في مقر البرلمان، تعهَّد الوزير بتنفيذ هذه الجهود تدريجيًّا وبلا تسرع، من أجل تحسين العلاقات بين البلدين.

ووفقًا لما ذكرته المتحدثة باسم الحزب "كيم هيون"، فإن الوزير "تشو" قال إن إدارة الرئيس "مون جيه إين" ستسعى إلى استعادة التبادلات بين الكوريتين على مراحل، بحيث يتم تقييم كل مرحلة على عدة. وعبَّر "تشو" عن الخطط التي تهدف إلى تسهيل التبادلات التي يقودها القطاع الخاص والحكومات المحلية، في مجالات الصحة العامة والطب والرياضة والثقافة، والمشروعات التي يمكن أن تعزِّز التجانس الكوري، كتأليف القواميس اللغوية.

كما وعد ببذل المزيد من الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم جوهري في القضايا الإنسانية، بما في ذلك لم شمل الأسر المفرقة، وإعادة الأسرى والمحتجزين الكوريين الجنوبيين الذين خُطِفوا واحتُجِزوا في الشمال، بالإضافة إلى تحسين حياة المواطنين الضعفاء في كوريا الشمالية. وأوضح نتائج المناقشات التي أجريت مع الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى، الذي زار الجنوب، لحضور مراسم اختام دورة الألعاب الأولمبية في "بيونغ تشانغ".

حيث كرَّر الوفد موقف الشمال الأساسي المعارض للمناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.