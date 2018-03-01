الرئيس مون يحث اليابان على مواجهة أفعالها الخاطئة في زمن الحرب

وجه الرئيس "مون جيه إين" كلمة إلى الشعب اليوم الخميس بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين على حركة إعلان الاستقلال في الأول من مارس، التي ناضلت ضد الحكم الاستعماري الياباني، حيث انتقد مون الحكومة اليابانية بشدة وأكد على أن الجرائم ضد الإنسانية لا يتم التستر عليها من خلال القول بأنها انتهت، وأضاف أن الحل الحقيقي هو أن نتذكر التاريخ ونتعلم منه.

وتعتبر قضية الاسترقاق الجنسي من بين أكثر القضايا حساسية بين كوريا واليابان، حيث تصر طوكيو على أنه قد تمت تسويتها "نهائيًا وبلا رجعة"، بعد توقيع الرئيسة السابقة المعزولة "بارك كون هيه" على الاتفاق المثير للجدل مع اليابان في عام 2015.

لكنَّ الرئيس "مون" في كلمته قال إن اليابان ما زال عليها بذل المزيد.

كما حذَّر الرئيس الحكومة اليابانية من ادعاءاتها بشأن جزر دوكدو في البحر الشرقي.

وأوضح أنه لن يكون مقيَّدًا بالماضي، معربًا عن أمله في أن تقيم الدولتان علاقات تنظر إلى المستقبل، وتقوم على التأمل الذاتي الصادق والمصالحة.

كما دعا إلى إقامة مجتمع من السلام المشترك والاقتصاد في شبه الجزيرة الكورية.