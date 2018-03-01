البرلمان يفشل في التصديق على قانون الانتخابات المعدل

أكتب :

2018-03-01 16:14:47

تحديث :

2018-03-01 16:14:47

البرلمان يفشل في التصديق على قانون الانتخابات المعدل

فشلت الدورة البرلمانية غير العادية لشهر فبراير في التصديق على القانون المعدل لانتخابات المسؤولين العموميين.
وكان البرلمان يأمل في تمرير التعديل بحلول الأمس الأربعاء، وهو اليوم الأخير من الدورة غير العادية، لكن اللجنة الخاصة لم تتمكن من الموافقة عليه حتى الساعات الأولى من اليوم الخميس، الأول من مارس.
ويذكر أن العنصر الأساسي في مشروع القانون المعدل هو خطة لإعادة رسم الدوائر الانتخابية في الوقت المناسب، قبل إجراء انتخابات المقاطعات في شهر يونيو.
كما يدعو القانون إلى زيادة عدد أعضاء مجالس البلديات والمقاطعات في المجالس المحلية.
ويعتزم زعماء التكتلات البرلمانية للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم، لمناقشة مشروع القانون.

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