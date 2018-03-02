الرئيس يؤكد أن الحكومة الكورية الجنوبية تأسست عام 1919

أكتب :

2018-03-02 09:09:47

تحديث :

2018-03-02 09:13:18

الرئيس يؤكد أن الحكومة الكورية الجنوبية تأسست عام 1919

قال الرئيس "مون جيه إين"، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية لحركة الاستقلال أمس الخميس، إن الحكومة الكورية الجنوبية تأسست عام 1919؛ خلال الحكم الاستعماري الياباني للبلاد.
وأكَّد على وجهة النظر التاريخية الليبرالية السائدة، من أنَّ كوريا الجنوبية قد تأسست رسميًّا، عندما تشكلت الحكومة المؤقتة في شنغهاي.
ويميل المحافظون إلى اعتبار أن الحكومة قد تأسست في عام 1948، مع "سينغ مان ري" أول رئيس للبلاد، بعد انفصال كوريا عن اليابان في عام 1945.
وقال "مون" إن البلاد سوف تحتفل في العام القادم بالذكرى المائة لتأسيسها.

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