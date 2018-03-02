النيابة تستعد للتحقيق مع الرئيس السابق لي ميونغ باك

يستعد المدعون بالنيابة للتحقيق مع الرئيس السابق "لي ميونغ باك"، باعتباره المتهم الرئيسي وراء مختلف قضايا الرشوة والفساد خلال سنوات رئاسته.

ويُتَّهم الزعيم المحافظ السابق بتلقى الرشوة من أموال جهاز المخابرات الوطنية، من خلال أمر مسؤولي الوكالة بتحويل 1.7 مليار وون إلى مكتبه الرئاسي، من خلال كبار مساعديه الرئاسيين.

وقد شهد أحد مساعدي "لي" وكذلك عدد من المسؤولين السابقين بالمخابرات بأن أموال الوكالة قد سُلِّمت بناء على أوامر من الرئاسة.

كما يُعتقَد أن "لي" قد حصل على رشاوى من بعض أكبر الشركات في البلاد.

وقد تم استجواب المساعدين السابقين والموظفين ورجال الأعمال في الدائرة المقربة من "لي"، في مجموعة من التهم الجنائية.

وتخطط النيابة لاستدعاء الرئيس السابق للدولة لاستجوابه، وذلك في منتصف مارس، بعد انتهاء دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".

وهذا سيجعله الرئيس الرابع للبلاد الذي يتم استدعاؤه للتحقيق، بعد الرؤساء السابقين "روه تيه وو"، و"روه مو هيون"، و"بارك كون هيه".

